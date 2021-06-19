Путин предложил дополнительно выделить 20 млрд рублей на очистку рек и внутренних морей РФ

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил выделить дополнительно 20 млрд рублей на очистку рек и внутренних морей РФ, а также подъем затонувших судов и консервацию выработанных месторождений.

"Предлагаю дополнительно выделить порядка 20 млрд рублей на очистку рек и нашего территориального моря, внутреннего моря России. В том числе на подъем затонувших судов, которые загрязняют акватории наших рек, консервацию и очистку выработанных месторождений, старых нефтегазовых скважин и так далее", - сказал Путин, выступая в субботу на съезде партии "Единая Россия".

По словам президента, в рамках национального проекта "Экология" уже предусмотрены значительные средства на ликвидацию ранее накопленного ущерба окружающей среде.

"У нас много таких точек, проблем по стране. Нам нужно нарастить темпы этой работы, особенно по сложным объектам", - сказал он. Как отметил Путин, "без нормальной экологии и со здоровьем проблем больше". Президент призвал больше внимания уделять использованию чистых технологий, снижающих негативное воздействие на окружающую среду. "Это направление нашей работы носит абсолютно принципиальный характер", - добавил он.

По словам Путина, экосистемы России обладают громадным потенциалом поглощение парникового газа. "Предстоит раскрыть этот потенциал, в том числе с помощью климатических проектов. Считаю, что это относительно новое направление, по сути содействие формированию в России современной отрасли, призванной обеспечить экологическое и климатическое благополучие, должно стать одним из приоритетов в сегодняшней и будущей работе "Единой России", - сказал президент.