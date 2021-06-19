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XX съезд "Единой России"

Путин пожелал успехов выпускникам школ и вузов, заверив их в поддержке

Участники съезда "Единой России" отреагировали на эти слова аплодисментами
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в субботу в своем выступлении на съезде "Единой России" пожелал успехов выпускникам школ, колледжей и вузов, заверив, что для раскрытия их потенциала будут созданы условия.

"Учебный год, экзамены в наших школах, вузах, колледжах завершаются. Хочу пожелать успехов выпускникам, которым предстоит определять свой путь в жизни", - сказал президент. Участники съезда отреагировали на эти слова аплодисментами.

По словам главы государства, энергия и знания выпускников нужны стране. "Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы у вас была возможность раскрыть свои таланты, реализовать свой потенциал у себя, чтобы вы были востребованы в своем регионе, городе, поселке", - заключил Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Единая Россия"ОбразованиеXX съезд "Единой России"
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