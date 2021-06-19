Медведев: подтверждение инвалидности не должно требовать личного присутствия человека

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Подтверждение инвалидности не должно требовать личного присутствия человека, если в этом нет необходимости. Об этом в субботу заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Еще одна задача - добиться, чтобы очень значительное число освидетельствований в медико-социальной экспертизе, ну минимум 2 млн, были организованы в заочной форме. Об этом говорят и об этом просят. Подтверждение инвалидности не должно требовать личного присутствия человека, если в этом нет необходимости. Это просто вопрос элементарного гуманизма", - сказал он заседании XX съезда "Единой России".

Медведев также подчеркнул, что для людей с ограниченными возможностями было достаточно много сделано в рамках федеральной программы "Доступная среда", сейчас она продлена до 2025 года.

"В результате и в школах, и в больницах появляются пандусы, лифты, в городах - приспособления для тех, у кого есть проблемы со слухом, со зрением. Вся эта работа должна быть безусловно продолжена, и должна получить отражение в программе", - отметил он.