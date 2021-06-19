ЕР предлагает выделить до 70 млрд рублей на развитие системы борьбы с инфекциями

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. "Единая Россия" предлагает выделить из бюджета до 70 млрд рублей на развитие системы предупреждения биологических угроз, в том числе на разработку программной платформы для точного проектирования эпидемиологических моделей. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на съезде в субботу.

"Острая ситуация с пандемией требует от нас создать надежную систему выявления и предупреждения биологических угроз. Наверное, это не было бы так понятно еще несколько лет назад, хотя такая система существовала, но тем не менее она должна реагировать и быстро, и эффективно, чтобы люди были максимально защищены от инфекций, в том числе новых, а какими они могут быть опасными, теперь мы все знаем не понаслышке", - сказал Медведев.

"Для этого мы предлагаем выделить из бюджета значительные средства - это до 70 млрд рублей, их можно было бы направить на разработку программной платформы для точного проектирования эпидемиологических моделей, для создания условий для развития современной лабораторной инфраструктуры, подготовки высококвалифицированных специалистов", - подчеркнул председатель партии.

По его мнению, это "позволило бы своевременно обнаруживать опасные вирусы в любой точке страны, это действительно вопрос единства страны, и обеспечивать ученых данными для скорейшего создания вакцин". "Следует работать над совершенствованием системы тестирования также, теперь мы все с этим сталкиваемся, чтобы в течение максимально короткого времени прямо на месте тесты выявляли возбудителей инфекции, чтобы это были более эффективные тесты, которые с точностью дают ответы на вопросы", - отметил Медведев.

"Наверное, в предыдущей версии программы [партии] мы об этом так не говорили, но сейчас сказать об этом - наша общая задача", - убежден председатель партии.