Власти заявили об отсутствии массовых отказов от бронирований на фоне подтоплений в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Власти Крыма не фиксируют массовых отказов от бронирования отелей после сильных дождей, которые обрушились на полуостров в четверг и пятницу. Об этом сообщил журналистам в пресс-службе регионального министерства курортов и туризма.

"Массовых отказов от бронирований в городском округе Ялта и других регионах Республики Крым на данный момент нет. Отели и санатории работают в штатном режиме. В Крыму на данный момент дальнейшему отдыху ничто не угрожает, есть объективные сложности - в короткие сроки эти территории вновь будут комфортными для отдыха", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ситуация во всех средства размещения находится на контроле. Власти зафиксировали подтопления некоторых отелях, были случаи отключения электроэнергии, которые не привели к каким-либо серьезным последствиям. "Есть случаи отключения воды, но все средства размещения, обязаны иметь запасы вводы, резервуары на 2-3-дневный срок для постоянного водоснабжения. Поэтому острых ситуаций у нас сейчас нет. Была необходимость отселения гостей в одном отеле в Ялте - все было сделано быстро в штатном режиме при поддержке сотрудников минкурортов Крыма", - цитирует пресс-служба министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

Въезд в Ялту и транзитный проезд осуществляется без ограничений, отметили в министерстве. Городские власти просят жителей и гостей города ограничить перемещения в центральной и исторической частях города, где сейчас продолжается уборка.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам главы администрации города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается электро- и водоснабжение, а также подача газа.