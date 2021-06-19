Беглов сообщил, что на "Алые паруса" в Петербурге пригласят только выпускников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге состоится, несмотря на введенные с 17 июня ограничения, но на него пригласят только выпускников школ, остальные смогут посмотреть трансляцию, сообщил губернатор города Александр Беглов.

"Мы обязательно проведем праздник "Алые паруса". Создадим безопасную санитарную зону, в которую в том числе войдут Дворцовая площадь и набережные. Туда пригласим только выпускников. Все остальные могут посмотреть праздник по телевизору", - привели в пресс-службе Смольного слова Беглова.

В конце мая пресс-служба городской администрации сообщала, что приглашения на праздник "Алые паруса", который запланирован в Санкт-Петербурге 25 июня в очном формате на Дворцовой площади и набережных Невы, получат только выпускники, без сопровождающих.

Праздник выпускников "Алые паруса" впервые был организован для ленинградских школьников в 1968 году, впоследствии традиция была прервана, ее возобновили в 2005 году при поддержке администрации Санкт-Петербурга. Ежегодно яркое шоу с выходом парусника в акваторию Невы, салютом и концертом посещали более 1 млн человек из разных городов. В прошлом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, праздник прошел в режиме телевизионной трансляции, без присутствия молодежи на набережных.

С 17 июня в Петербурге вновь ужесточили ограничения из-за пандемии коронавируса, среди прочих был введен запрет на проведение любых массовых мероприятий в помещениях и на улице с числом зрителей свыше 3 тыс. человек.

По последним данным, в Петербурге выявили 456 336 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 428 256 человек, умерли 15 268. За последние сутки в городе выявили 996 случаев заражения.