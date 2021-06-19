Жара в Петербурге побила температурный рекорд 116-летней давности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Воздух в Санкт-Петербурге прогрелся в субботу до плюс 29,9 градуса, что стало рекордным показателем за последние 116 лет в этот день. Об этом сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"19 июня в Санкт-Петербурге зафиксирован первый летний рекорд максимальной температуры воздуха. В 16:00 мск столбики термометров поднялись до отметки плюс 29,9 градуса. Таким образом, на 0,1 градуса превышено прежнее достижение этого дня, продержавшееся 116 лет. <…> Ну а точное значение нового рекорда будет известно после 21:00 мск, когда будут сняты показания с максимальных термометров", - написал Леус.

Он добавил, что период жаркой погоды в городе "только начинается". "Так что метеорологам в ближайшие дни придется еще не раз вносить поправки в метеорологические летописи", - отметил синоптик.

Утром в субботу Леус в публикации на Facebook уточнял, что температурный рекорд 19 июня за историю наблюдений был установлен в 1905 году - тогда столбики термометров показали плюс 29,8 градуса.

Городское управление МЧС также распространило предупреждение о том, что в городе с 19 по 24 июня ожидается аномальная жара. Жителей Петербурга просят по возможности не выходить из дома с 11:00 по 17:00, а также рекомендуют носить головные уборы, чтобы не получить тепловой удар. В Ленинградской области также ожидается жаркая погода.