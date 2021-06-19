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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Владелец частного зоопарка в Ялте опроверг информацию о сбежавших крокодилах

По словам Виктора Жиленко, всех крокодилов обнаружили

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Все крокодилы, которые содержались в "крокодиляриуме" Ялты, подтопленного в результате сильных дождей, найдены, на улицах города животных нет. Об этом в субботу рассказал ТАСС владелец частного зоопарка Виктор Жиленко.

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Ранее в социальных сетях появилась информация, что в результате ливней частный зоопарк в Ялте, в котором содержатся десятки крокодилов и других животных, оказался затопленным. Некоторые сообщества сообщали о том, что животным удалось выбраться из зоопарка на улицы Ялты.

"У нас есть вольер, в котором живут 35 или 50 крокодилов, он огражден стеклом высотой 1,7 м, через которое мы их кормим. Когда вода перешла через этот барьер, эти крокодилы выплыли на свободу внутри нашего помещения, - рассказал собеседник агентства. - Все крокодилы были обнаружены, мы их знаем в лицо и знаем их местоположение". Он напомнил, что крокодилы не смогут жить в живой природе в Крыму и никогда не жили.

По словам Жиленко, часть мелких земноводных пока обнаружить не удалось. "Некоторые животные, которые могли выбраться из вольеров, могли быть, конечно, съедены крокодилами. Но мы еще допускаем, что они найдутся. Все эти животные земноводные, могут жить и в воде, и под водой", - сказал владелец зоопарка, отметив, что сейчас продолжается откачка воды.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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