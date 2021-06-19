Кузнецова: размер маткапитала должен расти, формы его использования нужно расширять

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что размер материнского капитала должен расти, возможности его использования следует расширить. Об этом она заявила, выступая в субботу на съезде партии "Единая Россия".

"Последующие дети ни в коем случае не должны понижать уровень дохода в семье, а наоборот - служить большей защищенности семьи. Большой ресурс в этом сегодня есть в материнском капитале, в тех мерах [поддержки семей и детей], которые озвучил президент , - они становятся самыми первыми в выступлениях президента. <…> Маткапитал, на наш взгляд, должен расти и формы его должны расширяться", - сказала она.

Кроме того, Кузнецова предложила ввести единые для РФ определение и статус многодетной семьи. "Хотела бы здесь отметить, это важно не только и не столько для сегодняшних многодетных семей, это важно для молодых семей, которые только принимают решение о рождении последующих детей", - сказала она.

Также омбудсмен предложила "обнулить" НДФЛ для семей с детьми, которые приобрели жилье. "Очень важно уважительно относиться к труду родителей, например те годы, которые папа, мама тратят на воспитание детей, учитывать в трудовом стаже", - добавила она.

Вместе с тем, Кузнецова предложила ввести специальные "декретные" выплаты для бабушек и дедушек. "Не могу не сказать о той традиции, которая сложилась в России - это помощь бабушек и дедушек в воспитании детей. Почему бы и их не поддержать и не предусмотреть на этот период специальные выплаты, такие вот "декретные" для бабушек и дедушек? Это тоже могло бы служить большим подспорьем для молодых семей особенно", - считает она.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на съезде партии представил общефедеральную часть списка единороссов на выборы депутатов Госдумы в сентябре. В него вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева и главный врач Городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко.