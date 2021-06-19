У детской больницы в Грозном открыли памятник доктору Лизе

ГРОЗНЫЙ, 19 июня. /ТАСС/. Памятник врачу и общественному деятелю Елизавете Глинке, известной как доктор Лиза, открыли в Чечне на территории республиканской клинической детской больницы ее имени. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе международной благотворительной общественной организации (МБОО) "Справедливая помощь Доктора Лизы".

"Такие мероприятия наглядно показывают, что работа доктора не забыта, а ее тяжелое дело продолжено, и что те, кто нуждаются в помощи, ее получат. Елизавета Петровна посвятила себя той уникальной работе, которая дана не всем, не все могут с этим справиться, а трудное время дает людям сильным раскрыться в своих положительных качествах. И доктор Лиза собрала в себе все доброе, что есть в великих традициях русского врачевания", - передает пресс-служба слова президента проекта "Память народа: во имя мира" Оксаны Бондаревой.

Как сообщается, бюст изготовлен по фотографиям Елизаветы Глинки, на которых она улыбается, и согласован с ее родными. Памятник приурочили ко Дню медицинского работника, а его главная цель - показать, что милосердие и добрые дела вечны.

"Доктор Лиза всегда улыбалась. В образе удалось сохранить милосердие и передать горящие Лизины глаза. Этот памятник - как прививка от вируса безразличия", - цитирует также пресс-служба скульптора Салавата Щербакова.

В 2007 году Елизавета Глинка основала общественную организацию, чтобы помогать людям, оказавшимся в трудной ситуации, - бездомным, одиноким пенсионерам и инвалидам, неизлечимо больным, пострадавшим от войн, стихийных бедствий, семьям, находящимся в зонах чрезвычайных ситуаций. Она трагически погибла в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года, доставляя в Сирию гуманитарную помощь. В марте 2018 года соратники, друзья и близкие Глинки учредили фонд "Доктор Лиза", чтобы продолжить ее дело.

Международная общественная организация "Справедливая помощь" была основана в 2007 году врачом и общественным деятелем Елизаветой Глинкой. Организация помогает онкологическим больным, бездомным и малоимущим.