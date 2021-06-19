Митрополит Иларион поддержал решение об обязательной вакцинации 60% сотрудников компаний

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что положительно относится к инициативе властей Москвы и Московской области об обязательной вакцинации 60% сотрудников компаний.

"Я положительно отношусь к этой инициативе [об обязательной вакцинации от коронавируса 60% сотрудников компаний]", - сказал он в субботу в интервью телеканалу "Россия-24".

"Конечно, очень желательно соблюдение принципа добровольности в отношении прививок <...>, но есть и принцип ответственности людей за жизни других людей", - добавил Иларион.

Власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий граждан. Соответствующие постановления главных санитарных врачей этих регионов были опубликованы 16 июня. Перечень граждан, которые теперь обязаны пройти вакцинацию, в обоих документах практически идентичен. Это работники сферы торговли, общественного питания, ЖКХ и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также транспорта (в том числе такси).

19 июня в Санкт-Петербурге введена обязательная вакцинация для 65% персонала госпредприятий и госорганизаций.