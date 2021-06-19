Врио главы Северной Осетии вошел в состав оргкомитета празднования 100-летия республики

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 июня. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в состав оргкомитета празднования 100-летия образования Северной Осетии врио главы республики Сергея Меняйло, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести состав организационного комитета подготовке и проведению празднования 100-летия образования Республики Северная Осетия - Алания, утвержденный распоряжением правительства РФ от 14 октября 2019 года, следующие изменения - включить в состав организационного комитета временно исполняющего обязанности главы республики Сергея Меняйло", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что министр культуры РФ Ольга Любимова возглавит оргкомитет по подготовке и празднованию 100-летия образования региона.

Президент России Владимир Путин в мае 2019 года подписал указ о праздновании в 2024 году 100-летия Северной Осетии. В честь юбилея в республике запланирован ряд культурных, просветительских, научных и спортивных мероприятий. К 100-летию республики планируют заложить новые парки и скверы, выпустить памятную серебряную монету, маркированные конверты, а также открыть новые туристические маршруты.