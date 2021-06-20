Эксперт сообщила о риске появления пигментных пятен после загара при приеме витамина D

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Пигментные пятна могут возникать после загара при одновременном приеме витамина D в виде БАД, сообщила ТАСС гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой врач-терапевт Людмила Лапа.

"Конечно, потому что витамин D - это гормоноподобный витамин. А любой гормоноподобный витамин может вызвать необратимые какие-то реакции. Опять же не знаем и не контролируем, сколько же у нас его. Если дефицит - ничего не будет, а вот если его избыток, будут обязательно пятнышки", - сказала врач-терапевт, отвечая на вопрос, могут ли возникнуть пигментные пятна при нахождении на солнце в период, когда человек принимает витамин D.

Ранее сообщалось, что витамин D стал самым популярным среди россиян. Согласно исследованию ВЦИОМ, в течение последнего года 52% респондентов так или иначе принимали витамины. Топ наиболее популярных возглавил витамин D - 24%, далее следуют витаминные комплексы - 17%, витамин С - 14%, витамины группы B - 12%, кальций и группы омега - 10%. Среди опрошенных 58% согласны с тем, что витамины можно принимать только после назначения врача, 36% уверены, что витамины можно принимать самостоятельно, 2% думает, что в витаминах нет никакой необходимости.