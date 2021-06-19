Синоптики сообщили, что ливни в Крыму продолжатся до второй половины дня 20 июня

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Ливни, град, ветер с порывами до 20 м/с будут наблюдаться в Крыму до второй половины дня 20 июня. Ситуация не будет аналогичной той, что сложилась в республике в конце рабочей недели, но период восстановления после череды дождей будет длительным, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Крыму местами сильные ливни, град, шквал ветра до 15-20 м/с. Это продлится еще и в первой половине 20 июня", - сообщил он.

Однако, по словам Вильфанда, к повторению ситуации с мощными ливнями в Крыму в конце рабочей недели это не приведет. "Это не такие же сильные ливни, не повторение тех мощнейших осадков. Они не принесут такого масштабного ущерба", - пояснил метеоролог.

Кроме того, Вильфанд объяснил, почему в республике сложилась такая ситуация из-за осадков. "Дело в том, что, когда выпадают осадки, они выпадают в горах, и идет период добегания, период энергии. Дождь закончился, а осадки еще 6-8 часов идут сверху. Период наведения порядка в Керчи, конечно, будет длительным", - добавил он.