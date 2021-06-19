В Словении ввели карантин для невакцинированных туристов из РФ и некоторых других стран

ЛЮБЛЯНА, 19 июня. /ТАСС/. Словенские власти приняли решение о введении с субботы обязательного карантина для всех не прошедших вакцинацию от коронавируса лиц, прибывающих из стран с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой, в том числе из России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства республики.

Ужесточение режима въезда в Словению затронет всех путешественников, прибывающих из регионов, находящихся в так называемых красном и темно-красном списках. По состоянию на 19 июня к ним относятся более 75 стран и территорий, в том числе Бразилия, Великобритания, Нидерланды, Ирландия, Турция, Белоруссия и Россия.

Все приезжающие из указанных мест должны будут предъявить сотрудникам пограничной полиции отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус и провести 10 дней на карантине. Исключения сделают лишь для прошедших полный курс вакцинации и перенесших инфекцию в течение последних шести месяцев (подтверждением этого будет считаться справка от врача или положительный результат ПЦР-теста, однако анализ на наличие антител не подойдет).

При этом пункты санитарного контроля полиции Словении работают лишь на границе республики с Хорватией и в международном аэропорту Любляны, на внутришенгенских границах проводятся нерегулярные выборочные проверки.