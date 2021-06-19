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Минздрав ЮАР не подтвердил информацию о рождении у жительницы страны сразу 10 детей

Медицинские власти Южно-Африканской Республики в течение 10 дней проверяли все роддома и соответствующие учреждения страны

ПРЕТОРИЯ, 19 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Южно-Африканской Республики (ЮАР) объявило в субботу, что не может подтвердить информацию о том, что 37-летняя жительница страны Госиаме Ситоле родила в июне сразу 10 детей.

"Ни в одной из больниц ЮАР в текущем месяце не рождались у одной женщины 10 детей", - цитирует заявление министерства местная радиостанция SABC .

Медицинские власти ЮАР в течение 10 дней проверяли все роддома и соответствующие учреждения страны, так как переданная 8 июня южноафриканским порталом Independent Online новость о рождении 10 детей у Ситоле вызвала большой интерес в стране и в мире. Однако Минздрав не смог найти подтверждение данного факта.

Сама Госиаме Ситоле уже попала в поле зрения полиции. Как сообщил в пятницу информационный портал The Daily Beast, женщина была на днях задержана и заключена под стражу для проведения психологической экспертизы. Также было установлено, что у Ситоле в течение последнего года не было беременности. Пока власти не опубликовали официального сообщения по факту экспертизы, но заявили, что оно появится в ближайшие дни.

Одновременно гражданский муж Ситоле, который стал для местных СМИ источником информации о рождении 10 детей, призвал прекратить направлять пожертвования в адрес семьи на содержание новорожденных.

В мире наибольшее число детей - девять - родила в мае жительница Мали Халима Сиссе. Она внесена в Книгу рекордов Гиннесса.

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ЮАР
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