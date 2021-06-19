В пунктах вакцинации в Башкирии после ужесточения антиковидных мер образовались очереди

ТАСС, 19 июня. Жители Башкирии выстроились в очереди в пунктах вакцинации от коронавируса после того, как власти объявили об ограничении допуска непривитых граждан в культурные и спортивные учреждения. Для ликвидации очередей власти выводят на работу дополнительный персонал и планируют открыть новые пункты вакцинации, сообщил в субботу в Instagram заместитель премьер-министра - министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

"Благодарю всех жителей за активную гражданскую позицию и сделанный вами выбор в пользу вакцинации от Covid-19. Сейчас все прививочные пункты загружены, образуются очереди. Для разгрузки и предотвращения скопления мы выводим дополнительный персонал, формируем план по открытию новых пунктов вакцинации", - написал Забелин.

Накануне власти Башкирии утвердили ряд ограничений в связи с пандемией коронавируса, в соответствии с которыми приобрести товары и получить услуги в организациях и учреждениях жители смогут только после вакцинации, либо с отрицательным тестом на коронавирус. С 22 июня это требование распространяется на деятельность учреждений культуры и спорта, ночные клубы, с 29 июня - на сферу общественного питания, деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также на междугородние пассажирские перевозки и работу пригородного поезда "Орлан".

Кроме того, до 2 июля жителям необходимо воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в том числе на площадях, в парках, скверах, аллеях. При этом глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице во "ВКонтакте" подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в республике пока остается спокойной, для обязательной вакцинации нет оснований.

Согласно порталу стопкоронавирус.рф, в Башкирии с начала пандемии выявлено более 39 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 37 тыс. человек.