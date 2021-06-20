СМИ: в Канаде минимум одну дозу вакцины от COVID-19 получили 75% населения старше 12 лет

ОТТАВА, 19 июня. /ТАСС/. Более 75% жителей Канады в возрасте старше 12 лет уже получили как минимум одну дозу вакцины от нового коронавируса. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC со ссылкой на источник в Минздраве страны.

По его данным, в настоящее время вакцинированы более 25 млн человек старше 12 лет, при этом 20% из них уже получили вторую обязательную прививку, которая требуется для большинства препаратов. В Канаду доставлено 34 млн доз вакцин от нового коронавируса различных производителей, из них использованы уже более 31 млн доз.

14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения от коронавируса. Сейчас в стране доступны вакцины американских компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и британско-шведского производителя AstraZeneca. Препараты Pfizer, Moderna и AstraZeneca являются двухкомпонентными.