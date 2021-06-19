Эксперт: ревакцинация от COVID-19 может проводиться как одной дозой вакцины, так и двумя

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Ревакцинация двумя компонентами вакцины против нового коронавируса может понадобиться тем, у кого плохо выработались антитела после первого компонента препарата. Об этом заявила в субботу главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

"Спутник Лайт" - это действительно первый компонент вакцины "Спутник V", и на 21-й день после <...> первого компонента лучше посмотреть антитела: если они достаточно высоки, то, действительно, можно воздержаться от второго компонента. Если нет, то можно повторить ревакцинацию полностью (двумя компонентами - прим. ТАСС)", - сказал она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

При этом Драпкина отметила, что сегодня специалисты еще не пришили к единому мнению о том, когда лучше ревакцинироваться. "Некоторые эксперты считали, что это надо делать через год <...>. Но в такой ситуации - сейчас ситуация развивается неблагоприятно - эта продолжительность по ревакцинации [может быть] шесть месяцев. Это в случае тяжелой эпидемиологической ситуации, и 12 месяцев - в случае нормальной эпидемиологической ситуации", - пояснила она.

При этом вакцинироваться после перенесенного заболевания можно уже спустя полгода, добавила эксперт.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что вакцина "Спутник Лайт" в дальнейшем может быть использована для ревакцинации.