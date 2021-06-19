Арт-кластер "Таврида" проведет концерт в помощь пострадавшим от ливней в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Арт-кластер "Таврида" планирует организовать благотворительный концерт, сборы от которого пойдут в помощь жителям Керчи и Ялты, пострадавшим от подтоплений, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе кластера.

"Стихия нанесла серьезный урон Крыму. Конечно, наша команда не может остаться в стороне. В ближайшие дни мы планируем провести благотворительный концерт с участием признанных мастеров искусства и резидентов "Тавриды". Концерт будет транслироваться онлайн, мы планируем организовать среди зрителей сбор помощи пострадавшим от стихии", - приводит пресс-служба слова руководителя арт-кластера Сергея Першина.

Отмечается, что все средства, собранные по итогам трансляции и на площадке арт-кластера, будут переданы администрациям пострадавших населенных пунктов.

В субботу сотрудники арт-кластера уже привезли питьевую воду - более 1 тыс. литров - в поселки Большой Ялты Гаспру и Кореиз, где в результате стихийного бедствия отключено водоснабжение.

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватывает период с 2019 по 2024 год.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба, подтоплены дома, социальные и туристические объекты в Керчи и Ялте, было нарушено снабжение водой, газом и электроэнергией.