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Пандемия COVID-19

Число смертей от COVID-19 в Бразилии превысило полмиллиона

Глава Минздрава страны Марселу Кейрога отметил, что работает над тем, чтобы как можно скорее обеспечить вакцинацию населения страны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 июня. /ТАСС/. Число летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией, в Бразилии превысило отметку в полмиллиона. Об этом написал в субботу в своем Twitter глава Минздрава страны Марселу Кейрога.

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"Пятьсот тысяч потерянных жизней в результате пандемии, поразившей Бразилию и весь мир", - написал министр, выразив соболезнования родным и близким жертв. По словам министра, он "неустанно работает" над тем, чтобы как можно скорее обеспечить вакцинацию населения страны.

Официальная статистика Минздрава пока не опубликована. По состоянию на вечер 18 июня в стране насчитывалось почти 498,5 тыс. смертей, вызванных COVID-19, и более 17,8 млн заразившихся.

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БразилияПандемия COVID-19
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