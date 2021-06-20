В Дагестане за сутки госпитализировали максимальное за три месяца число человек с COVID-19

МАХАЧКАЛА, 19 июня./ТАСС/. Медики в Дагестане за сутки госпитализировали 211 человек с симптомами коронавируса. Это максимальное количество за последние три месяца, сообщили в субботу в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"Новый антирекорд. За последние сутки в Дагестане госпитализировано 211 человек с симптомами коронавируса. Это максимальное количество за последние три месяца", - сказал представитель регионального Минздрава.

По его словам, из-за роста госпитализаций увеличен коечный фонд.

"На сегодняшний день в регионе под прием пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией перепрофилировано 1 833 коек", - добавили в Минздраве Дагестана.

По информации оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Дагестана, в республике 34 597 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом, 31 955 выздоровело (+50 человек за сутки).