Мурашко заявил, что самоотдача медработников позволила спасти миллионы жизней в пандемию

"Максимальная отдача каждого медицинского работника позволила спасти миллионы жизней. Мы уже доказали, что можем сдерживать натиск новой пандемии, можем справиться с любым ударом, отвести глобальную угрозу. Полтора года все работают с невероятным напряжением, порой на пределе возможностей. Медицинские работники ежедневно демонстрируют высочайший профессионализм и беззаветную преданность профессии. Многие из нас переболели, многие прошли трудный путь восстановления, но возвращаются в строй к своей специальности. Каждый из вас заслуживает глубочайшего уважения и низкого поклона", - говорится в обращении.

Мурашко выразил надежду, что такой настрой останется у медиков и в будущем, чтобы продолжать оказывать гражданам всю необходимую помощь и спасать жизни. "Мы с вами совершили невозможное, <...> мы с вами выдержали этот удар. В условиях критических нагрузок на всю систему здравоохранения нам удалось не оставить без внимания и пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими, неврологическими заболеваниями. Не останавливалась и медицинская помощь беременным и детям. Мы действовали сообща, движимые главной целью - помогать людям. Пандемия COVID-19 не отступила, медицинские работники все так же находятся на передовой, проявляя самые высокие человеческие качества: самоотверженность, силу духа и доброту", - добавил он.

Глава Минздрава также отметил, что сегодня наша безопасность зависит от действий каждого гражданина: "В наших с вами силах предотвратить новую волну эпидемии".

"Сила медицинского сообщества - в знании, в согласованности действий, поддержке и помощи друг другу. Только тогда мы сможем преодолеть все трудности в борьбе со смертельным врагом. Дорогие друзья, поздравляю с нашим профессиональным праздником - Днем медицинского работника. Желаю успехов в профессиональной деятельности, личного счастья и семейного благополучия. Спасибо вам за преданное служение благородному делу. Будьте здоровы", - заключил Мурашко.