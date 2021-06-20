Путин пообещал продолжить выплаты медикам за борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российские власти выделили уже свыше 350 млрд рублей на специальные выплаты медикам в пандемию и продолжат оказывать им поддержку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня медицинского работника.

Как считает глава государства, оплата труда, соразмерная нагрузке и ответственности медицинских работников, является важнейшим вопросом. В период эпидемии власти особо поддерживают врачей, медсестер, бригады скорой помощи, которые непосредственно оказывают помощь больным коронавирусом, напомнил он.

"Всего специальные выплаты получили почти 1 200 тыс. работников здравоохранения. На эти цели уже направлено более 350 млрд рублей, - сказал президент в приветствии, которое опубликовано в воскресенье на сайте Кремля. - И хочу сегодня особо отметить: эти выплаты будут продолжены".

Безусловно, продолжил Путин, благородный и напряженный труд медиков незаменим всегда, и он должен справедливо и достойно оплачиваться. Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковые для всех регионов размеры базового оклада, а также понятный, прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок, подчеркнул он.

"Обязательно отладим и внедрим эту современную модель в диалоге с вами, опираясь на предложения всего медицинского сообщества России", - заверил президент.

Он поздравил медицинских работников с праздником, поблагодарив их за труд, мужество, верность профессии и долгу. "Низкий поклон вам, всем вашим коллегам. Крепкого здоровья и всего самого доброго", - заключил глава государства.

Разработка новых вакцин и лекарств от коронавируса

Российские специалисты продолжают разработку новых вакцин и лекарств от коронавируса, и нужно наращивать темпы вакцинации в стране, заявил президент.

"Сейчас наша общая задача - сконцентрировать все усилия, все ресурсы, чтобы защитить граждан от коронавируса и его последствий. В первую очередь необходимо наращивать темпы вакцинации", - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что у России есть все возможности в этой сфере. "Россия сегодня обладает четырьмя собственными вакцинами от коронавируса, а разработка новых вакцин, лекарственных препаратов продолжается", - сказал президент.

Сейчас в России зарегистрированы вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Вакцины "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник Лайт" - однокомпонентная.

Развитие системы здравоохранения

Власти будут продолжать развитие всей системы здравоохранения, в том числе первичного звена, а также расширение программ диспансеризации, заявил Путин.

"Обязательно продолжим качественно развивать всю систему здравоохранения, в том числе первичное звено. Мы знаем его проблемы и, чтобы решить их, запустили региональные программы модернизации наших поликлиник, городских и районных больниц, ФАПов [фельдшерско-акушерских пунктов]", - сказал глава государства, приветствие которого опубликовано в воскресенье на сайте Кремля.

По словам Путина, нужно выстроить работу объектов здравоохранения на новой технологической базе, "отремонтировать здания, оснастить их современным лечебным и диагностическим оборудованием, включая компьютерные томографы". "Главным результатом модернизации первичного звена должна стать уверенность людей в том, что они всегда и везде получат доступную, качественную медицинскую помощь, а врачи, фельдшеры, медсестры - и в городах, и в сельской местности - будут трудиться в современных, достойных условиях", - подчеркнул Путин.

Кроме того, отметил он, "несмотря на всю сложность текущей ситуации, нужно расширить программы диспансеризации, обеспечивать своевременную помощь больным с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями".

Слаженная работа

Система здравоохранения РФ в непростых условиях пандемии коронавируса продолжает слаженно функционировать благодаря профессиональной и надежной работе медицинских работников, заяви Путин.

Глава государства отметил, что призвание медиков требует особых душевных качеств - милосердия и отзывчивости, а порой и настоящего мужества, готовности рисковать собой, чтобы спасать других.

"Хорошо понимаю, что многие из вас встречают свой праздник на дежурстве, в буквальном смысле слова на боевом посту. Борьба с эпидемией коронавируса продолжается непрерывно, круглосуточно. Ее ведут те, кто спасает тяжелобольных в реанимациях и "красных зонах" больниц, выезжает на экстренные вызовы в составе экипажей скорой помощи", - сказал Путин. "В этой непростой ситуации слаженно, четко продолжают работать все звенья отечественного здравоохранения. Профессионально и надежно действует каждый из вас", - добавил президент.

Он выразил благодарность врачам общей практики и врачам-специалистам, фельдшерам и младшему медицинскому персоналу, бригадам скорой помощи и санитарной авиации, сотрудникам медицинских служб Минобороны, МВД, МЧС и других ведомств, студентам, профессорам и преподавателям медицинских колледжей и вузов, а также коллективам ведущих научно-практических центров и негосударственных организаций здравоохранения.

Отдельно Путин отметил работников больниц и поликлиник, которые в период пандемии продолжают оказывать плановую помощь людям, вести прием, делать сложнейшие, а порой и уникальные операции. "Все последние месяцы вы фактически работаете и за себя, и за своих коллег, которые сражаются с коронавирусом, и, несмотря на такую нагрузку, достойно выполняете свой долг", - сказал президент РФ.