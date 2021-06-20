Эксперт: глюкозное голодание может ухудшить выработку антител после вакцинации от COVID-19

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Глюкозное голодание, которое может произойти из-за длительных физических нагрузок, может повлиять на выработку антител к коронавирусу после вакцинации от ковида, заявил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Не устраивайте заплывы, марафоны которые граничат с глюкозным голоданием. Если у вас глюкозное голодание, вид спорта на выносливость - лыжи, плавание длительное, бег, когда у человека дефицит глюкозы в крови, то у него срабатывает регуляторные механизмы, которые ограничивают потребление глюкозы для того, чтобы клетки головного мозга могли эту глюкозу получать, потому что клетки головного мозга долго без глюкозы не проживут. Глюкоза совершенно необходима для деления клеток, для энергии, поэтому соответственно хуже антитела вырабатываются", - сказал ученый.

Власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий жителей. Это работники сферы торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также транспорта (в том числе такси).

В пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что почти 42 тыс. человек записались на вакцинацию от коронавируса в Москве за последние сутки, что больше обычного в четыре раза.