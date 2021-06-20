В Сербии энтузиасты спасают от разрушения церковь в честь русского добровольца Раевского

БЕЛГРАД, 20 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Энтузиасты пытаются спасти от разрушения историческую церковь Святой Троицы начала XX века в честь русского добровольца Николая Раевского (1839-1876) в сербском поселке Горни-Адровац. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС директор культурного центра муниципалитета Алексинац Майя Радоман.

По ее словам, идея обновления церкви и расположенной рядом церковно-приходской школы в Горни-Адровце рассматривается на протяжении 30 лет, однако до недавнего времени все было безуспешно. "Недавно группа энтузиастов, неравнодушных людей, выдвинула идейный проект с намерением сплотить все заинтересованные стороны. Предполагается, что в этом году участники подпишут соглашение о сотрудничестве. Это [участники] глава муниципалитета Алексинац, Нишская епархия, "Русский дом" при содействии посольства России в Сербии", - сообщила директор культурного центра муниципалитета.

"К сожалению, церкви необходима реновация, это пока еще небольшие деньги, необходимо произвести отведение воды от фундамента, а также провести внутренний ремонт и реконструкцию", - заявила Радоман.

Предварительный проект, разработанный в 2020 году муниципальными властями, предполагает провести реконструкцию церкви, восстановить церковно-приходскую школу, а также создать музейно-выставочный комплекс. Для этого необходимо заручиться поддержкой отдела по защите памятников, поскольку номинально комплекс находится под защитой государства, получить благословение Нишской епархии, которой принадлежит здание церкви и земельный участок, а также найти финансирование на разработку генпроекта для подачи запроса о помощи в Минкультуры республики.

"Горни-Адровац - это место, где соединяются два братских народа, место, демонстрирующее свидетельство величайшей жертвы за братский народ - гибели в борьбе за его свободу. Мы считаем, что Горни-Адровац должен быть местом поклонения для сербов и россиян", - отметила Радоман.

"Русская церковь"

На вершине одного из многочисленных холмов вблизи города Алексинац на юге Сербии разбит большой липовый парк, в глубине которого стоит церковь Святой Троицы. Она была построена в византийском стиле, местные жители на протяжении последних 118 лет называют ее "Русской церковью". История этой постройки является свидетельством исторического единства сербского и русского народов, а также представляет собой разгадку секрета одного из самых популярных в мире литературных произведений.

В 1876 году на вершине этого холма располагалась артиллерийская батарея русского добровольца полковника Раевского. Внук прославленного генерала Раевского, знаменитого участника войны с Наполеоном, граф был одним из нескольких тысяч добровольцев, прибывших в Сербию для участия в борьбе за освобождение славян от турецкого ига. Он храбро сражался в боях на берегу Южной Моравы вблизи города Алексинац. Когда в одном из боев был убит его конь, полковник с саблей бросился на врага. В битве у городка Горни-Адровац 20 августа 1876 года командующий правым флангом сербской армии полковник Раевский погиб.

Смерть русского добровольца произвела огромное впечатление как в Сербии, так и в России. Сербский митрополит Михаил провел отпевание Раевского в Белграде в присутствии короля Милана, всех министров и русского консула.

В 1902-1903 годы на месте гибели Раевского его семья, выполняя завещание матери героя, построила церковь, которую проектировали российские архитекторы, а эскизы росписи создавал живописец Виктор Васнецов. Роспись подчеркивает общность сербской и русской истории, на стенах церкви изображены сцены Крещения Руси и Крещения Сербии, здесь можно увидеть как св. князя Александра Невского, так и св. князя Лазаря Косовского, а над входом на внутренней западной стене изображен Раевский в парадном мундире. Купол храма опоясывает цитата из Евангелия от Иоанна: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя".

Церковь серьезно пострадала во время Второй мировой войны. В начале 2000-х годов по инициативе посла РФ в Югославии Валерия Егошкина на средства МИД РФ, российских и югославских организаций была проведена первая фаза реставрации и консервации фресок и иконостаса. Реставрационные работы были проведены российской Государственной академией славянской культуры.

Срочный ремонт

Директор Российского центра науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде Евгений Баранов считает, что исторической церкви необходим срочный ремонт: "Храм находится в чудовищном состоянии: фрески обваливаются, на стенах грибок, окна выбиты, плитка осыпается, трещины по фундаменту, уходящие по колоннам наверх. Мы не специалисты, не можем судить о степени [разрушения] объекта, но факт остается фактом - в любой момент может случиться непоправимое".

"Последний раз ремонт там проводился в начале 2000-х годов, к сожалению, денег было совсем немного, <...> качество ремонта оставляет желать лучшего. Но 20 лет благодаря тому ремонту и усилиям людей, которые его сделали, церковь все-таки простояла. Сейчас пришло время срочных мер", - заявил Баранов ТАСС.

По его словам, культурный центр, который планируется создать на территории "Русской церкви", мог бы стать местом развития российско-сербских связей.

"Когда на деньги матери Раевского была построена церковь, то рядом с ней была построена церковно-приходская школа, которая считается первой школой на территории Сербии, где преподавали русский язык. После Балканской войны школа была взорвана оккупантами, остался только фундамент здания. Сейчас разрабатывается проект восстановления этой церкви и школы как культурного центра, небольшого музея, который бы аккумулировал в себе историю как Сербско-турецкой войны 1876-1877 гг., так и участие [в ней] русских добровольцев. Для нас это невероятно важно с точки зрения того, что это был бы единственный в мире музей русского добровольческого движения, а также музей на месте второй в русской военной истории батареи Раевского", - заявил Баранов.

Прототип Вронского

Некоторые литературоведы считают прототипом Вронского полковника Раевского, также прибывшего в Сербию добровольцем после бурной военной и общественной карьеры в России. В конце романа Льва Толстого "Анна Каренина" Вронский уезжает в Сербию на войну, чтобы пожертвовать собой в борьбе за освобождение славян.

"История Раевского - это, по сути, история Вронского, потому что, судя по мнению специалистов, Толстой писал своего Вронского с истории Николая Николаевича Раевского, который погиб здесь. Поэтому это место - единственный в мире артефакт самого издаваемого в мире романа "Анна Каренина", почитатели которого разбросаны по всему миру", - считает Баранов.