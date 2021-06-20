В Гидрометцентре спрогнозировали "опасное солнце" в ЦФО

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Высокий уровень ультрафиолетового излучения будет наблюдаться в Центральном федеральном округе (ЦФО) в ближайшие семь дней. Нахождение на улице в полуденные часы может привести к проблемам со здоровьем, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ультрафиолетовая радиация будет максимально опасной, это бывает редко в Центральном федеральном округе. Нужно обязательно соблюдать все меры осторожности, лучше находиться не на улице в это время. Индекс ультрафиолетового излучения будет приближаться к шести-семи единицам [соответствует высокому уровню опасного излучения солнца]", - сообщил он.

По словам Вильфанда, опасная солнечная активность негативно влияет, в первую очередь, на развитие кожных заболеваний и на глаза, предостерег метеоролог.

"Это очень неблагоприятный фактор. В полуденные часы, лучше до 15:00, не стоит находиться на улице", - отметил Вильфанд.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработан Всемирной организацией здравоохранения, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от одной до 12 единиц. Значения от одного до двух соответствуют низкому уровню излучения, от трех до пяти - среднему, от шести до семи - высокому, от восьми до десяти - очень высокому, а от 11 и выше - экстремальному.

При значениях индекса от 3 до 7 специалисты рекомендуют в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, а также пользоваться солнцезащитным кремом. При значениях от восьми и выше, по их оценкам, лучше всего пережидать полуденные часы внутри помещения.