Часть российских регионов ожидают аномальное тепло и непогода в ближайшие дни

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Температура, превышающая норму на 4-16 градусов, прогнозируется в Центральном, Северо-Западном федеральных округах, на юге России, в Красноярском крае и Якутии в ближайшие дни. Ряд регионов Сибири и Урала ожидают сильные дожди, град и ветер до 25 м/с с 20 по 22 июня, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если говорить об аномалиях по всей стране, то тут необычная ситуация. Очаг очень теплой погоды на европейской части России, превышения нормы на 8-9 градусов, в Северо-Западном, Центральном федеральных округах и на юге России будут аномалии от 4 до 6 градусов. Аналогичная ситуация на востоке Красноярского края и в Якутии. Там аномалии достигают даже 16 градусов. В самом Якутске температура будет до 32 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в ряде регионов России в связи с прохождением холодного фронта ожидаются неблагоприятные погодные явления, не связанные с температурным фоном, с 20 по 22 июня. Речь идет об очень сильных дождях, граде, грозе и ветре до 25 м/с.

"В Новосибирской, Томской областях, в Алтайском крае, в республике Алтай, на Южном Урале, в Свердловской области, в Кемеровской области везде будет сильный дождь, местами очень сильный, еще гроза, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с, то есть ряд опасных явлений сразу. Очень нерадостная погода", - сказал метеоролог.