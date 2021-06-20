Гинцбург призвал граждан, в том числе вакцинирующихся от COVID-19, избегать перегрева

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал граждан, в том числе вакцинирующихся против новой коронавирусной инфекции, избегать перегрева в жару. При этом он отметил, что противопоказаний для купания в водоемах после вакцинации нет, главное, избегать длительных заплывов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что сильная жара продержится в Москве с 19 по 23-24 июня. В связи с этим выпущено штормовое предупреждение, температура к среде, 23 июня, повысится до 34 градусов тепла.

"Те же самые рекомендации по поведению в жару, что для любого другого человека, который не привился. На жаре перегрев, дискомфорт и излишнее потоотделение не способствуют не только вакцинации, но и общему состоянию человека. Всем гипертоникам, всем диабетикам надо быть аккуратным, на жаре только марафонцы могут некоторое время себя комфортно чувствовать. От перегрева надо оберегаться, не надо себя ставить в экстремальные условия", - сказал Гинцбург ТАСС.

Отвечая на вопрос, можно ли после вакцинации купаться в водоемах, ученый отметил, что никаких противопоказаний нет, главное - не делать марафонских заплывов, чтобы у организма оставались силы на выработку антител к коронавирусу. "Если люди просто купаются, плескаются, окунаются - сколько хотите. Не истощать себя, не изматывать физически, - рассказал он. - А утренняя зарядка, растяжка даже рекомендуются".

Власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий жителей. Это работники сферы торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также транспорта (в том числе такси).

В пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что почти 42 тыс. человек записались на вакцинацию от коронавируса в Москве за последние сутки, что больше обычного в четыре раза.