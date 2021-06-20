Власти Ульяновской области сообщили о решении проблемы с нехваткой тестов на коронавирус

УЛЬЯНОВСК, 20 июня. /ТАСС/. Запас реагентов для проведения тестирования населения на коронавирус имеется в Ульяновской области в необходимом количестве. Об этом сообщила ТАСС и.о. министра здравоохранения региона Анна Минаева.

В апреле врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских на аппаратном совещании освободил от занимаемой должности и.о. первого заместителя председателя правительства региона Екатерину Уба. Такое решение Русских принял после отчета о ситуации с тестированием на коронавирус, согласно которому в области запасов тестов хватало лишь на две недели из-за недостатка финансирования.

"Проблема [нехватки тестов на коронавирус] на данный момент решена. Запас реагентов в области имеется в необходимом объеме", - сказала собеседница агентства.

Минаева уточнила, что все необходимые меры, чтобы не было сбоев в дальнейшем, приняты. Вопрос с финансированием также решен. "В настоящее время мероприятия по закупке организованы", - пояснила она.

По данным оперштаба региона, в Ульяновской области выявлено 57 610 случаев коронавируса. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, выздоровели 55 066 человек, умерли 1 583 с подтвержденной инфекцией.