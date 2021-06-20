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Пандемия COVID-19
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Собянин заявил, что уханьского вируса среди вновь заболевших в Москве уже практически нет

Мэр столицы отметил, что сейчас врачи фиксируют у заболевших индийский штамм

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Власти Москвы уверены, что среди вновь заболевших уже практически нет китайского штамма вируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

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"Сейчас время теоретических изысканий ушло. Мы видим, что на практике происходит. Китайского вируса среди заболевших практически уже нет", - сказал Собянин.

Он добавил, что сейчас врачи фиксируют у заболевших новый штамм коронавируса - индийский.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 278 265 случаев заражения, из них 9 120 за последние сутки - максимум за весь период пандемии. Выздоровели 1 113 794 человека, умерли 21 352.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
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