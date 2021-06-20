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Собянин заявил, что в Москве фиксируются повторные заболевания COVID-19 после вакцинации

Мэр столицы отметил, что 1,5 млн москвичей уже привились обоими компонентами вакцины от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин Сергей Карпухин/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Повторные случаи заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе после вакцинации, фиксируются в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

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"Мы видим повторные заболевания [ковидом], видим заболевания у тех, кто сделал прививку", - сказал он.

Мэр отметил, что 1,5 млн москвичей уже привились обоими компонентами вакцины от коронавируса.

В Москве, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 278 265 случаев заражения ковидом, выздоровели 1 113 794 человека, умерли 21 352. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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