Собянин заявил, что в Москве фиксируются повторные заболевания COVID-19 после вакцинации

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Повторные случаи заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе после вакцинации, фиксируются в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" .

Обязательная вакцинация от коронавируса в Москве и Подмосковье.

Обязательная вакцинация от коронавируса в Москве и Подмосковье. Главное

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"Мы видим повторные заболевания [ковидом], видим заболевания у тех, кто сделал прививку", - сказал он.

Мэр отметил, что 1,5 млн москвичей уже привились обоими компонентами вакцины от коронавируса.

В Москве, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 278 265 случаев заражения ковидом, выздоровели 1 113 794 человека, умерли 21 352. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.