Собянин рассказал, когда в Москве выстроится "щит" от коронавируса

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Барьер от коронавирусной инфекции в Москве выстроится при условии вакцинации большого количества жителей столицы в короткий срок, а также при повсеместном соблюдении эпидмер. Об этом сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"Никто ничего нового не придумал: надо, во-первых, максимально быстро прививаться, в любом случае это самая надежная защита. Даже если [вакцинированный] человек заболевает, большинство заболевает нетяжело, а большинство вообще не заболевает. Важно, чтобы как можно больше москвичей привилось в короткий срок, тогда выстроится барьер, щит такой, который не даст распространение вируса", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1", отвечая на вопрос о мерах защиты против мутировавшего индийского штамма коронавируса "дельта".

Он добавил, что не менее важно всем соблюдать санитарные требования. "В транспорте, торговле, общественных местах. К сожалению, это же правило сегодня работает не только для пожилых людей, потому что в составе болеющих сегодня очень много молодых людей до 40 лет, такого не было никогда", - заключил мэр.

Ранее он сообщал, что новый обнаруженный в Москве штамм коронавируса выявили почти у 90% вновь заболевших в столице, он распространяется быстрее и действует агрессивнее, чем уханьский штамм. По его словам, сила мутировавшого штамма является причиной "взрывного, просто огромного" роста госпитализаций.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлены 1 278 265 случаев заражения, из них 9 120 выявлены за последние сутки, это максимум за весь период пандемии. Выздоровели 1 113 794 человека, умерли 21 352.