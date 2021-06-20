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Вероятность кратковременных дождей в нескольких районах Крыма сохраняется

Минувшей ночью умеренные дожди прошли в селе Клепинино Красноперекопского района, где выпало 11 мм осадков. В Белогорске, поселке Раздольное и селе Мостовом выпало по 3 мм осадков

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Вероятность выпадения осадков сохраняется в северных, восточных и южных районах Крыма, рассказали ТАСС в воскресенье в Крымском гидрометцентре. По данным синоптиков, дожди будут носить кратковременный характер.

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На уходящей неделе в Крыму прошли сильные дожди, в отдельных районах выпала двухмесячная и даже трехмесячная норма осадков. Это привело к подтоплениям и разрушениям.

"На сегодняшний день еще сохраняется вероятность кратковременных дождей и гроз в северных, восточных и южных районах", - сказал собеседник агентства.

В гидрометцентре отметили, что минувшей ночью умеренные дожди прошли в селе Клепинино Красноперекопского района, где выпало 11 мм осадков. В Белогорске, поселке Раздольное и селе Мостовом выпало по 3 мм осадков. Кроме того, синоптики зафиксировали грозы и формирование туманов.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа.

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