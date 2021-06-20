Суд в индийском штате Бихар призвал власти открыть данные по числу смертей от коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июня. /ТАСС/. Высокий суд Патны (высшая судебная инстанция индийского штата Бихар) потребовал от регионального правительства отказаться от "непрозрачной системы" ведения записей о рождении и смерти, опубликовать число смертельных случаев в период эпидемии коронавирусной инфекции "каким бы оно ни было". Как сообщает в воскресенье телеканал NDTV , соответствующее обращение суда было принято в субботу вечером.

По этой информации, суд распорядился обновить портал штата, на котором отображается статистика, связанная с эпидемией коронавирусной инфекции, и отметил, что официальные органы должны раскрывать такие данные в течение 24 часов. Это уже не первое обращение суда к региональному правительству, 10 июня после призыва Высокого суда открыть данные по смертям, власти увеличили количество скончавшихся более чем на 3 тыс.: примерно с 5 тыс. умерших до более 9 тыс. Однако общественность и СМИ считают и эту цифру сильно заниженной.

По данным государственной системы регистрации актов гражданского состояния, в январе-мае 2019 года в Бихаре, население которого составляет более 120 млн человек, было зарегистрировано около 130 тыс. смертей, в то время как за тот же период в 2021 году этот показатель составил почти 220 тыс. Рост смертности совпал с периодом вспышки коронавирусной инфекции в стране. Как сообщает NDTV, при этом причины смерти скончавшихся за этот период 75 тыс. человек не ясны. Это число значительно превышает официальную цифру смертей от коронавирусной инфекции за все время пандемии в штате - 9 543 человека.

Как указывает Высокий суд Патны, "более 100 млн жителей штата имеют право знать" точное количество скончавшихся из-за коронавируса. Суд ожидает официального ответа.

Индийская оппозиция и СМИ нередко сообщают о том, что власти на местах скрывают настоящие данные о количестве смертей и случаев инфицирования коронавирусом. В середине июня британский журнал The Economist со ссылкой на независимые исследования сообщил, что число летальных исходов, связанных с коронавирусом, в Индии, возможно, в пять-семь раз выше, чем официально объявлено. Минздрав Индии тогда опроверг эту информацию, назвав публикацию в журнале "спекулятивной статьей, которая не имеет под собой никаких оснований".

Как сообщает в воскресенье министерство здравоохранения и благосостояния семьи на официальном сайте, количество летальных исходов, связанных с инфекцией, возросло в Индии за 24 часа на 1 576 и достигло 386 713. В последне время в Индии резко снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией. За сутки в стране выявлено 58 419 случаев заражения, что стало самым низким показателем за 81 день. Общее число инфицированных коронавирусом за время эпидемии в стране составило 29 881 965 человек.