Около 80% сотрудников диппредставительств РФ за рубежом прошли вакцинацию от коронавируса

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российские дипломатические учреждения в 82 странах получили вакцину "Спутник V", благодаря чему удалось вакцинировать порядка 80% сотрудников. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела лечебно-оздоровительного обеспечения управления делами (департамента) МИД России Алина Косаченко по случаю отмечаемого в воскресенье Дня медицинского работника.

"С марта наши загранучреждения в 82 странах получили вакцину "Спутник V". Позже мы начали "Эпиваккорону" тоже доставлять. По выбору, как наши дипломаты просили. И порядка 80% наших сотрудников уже вакцинированы", - сказала она.

Косаченко подчеркнула, что вакцина доставлялась в российские диппредставительства в том числе на борту главы МИД РФ Сергея Лаврова во время его рабочих поездок. "Искали все возможности, чтобы министр спецбортом, когда ездил в командировки, доставлял нашу вакцину. Вице-премьер [Юрий] Борисов, Лавров. Мы искали все возможности: дипломатической почтой, всеми путями-дорогами. Всеми законными путями для того, чтобы наши люди получили вакцины вовремя", - добавила она.

По ее словам, среди работников российских представительств за рубежом были случаи заражения коронавирусной инфекцией, но в основном болезнь протекала в легкой форме. "Были тяжелые формы, которые госпитализировались в местные клиники. Были случаи эвакуации, - отметила Косаченко. - В посольствах уже на ранних этапах появилась возможность вакцинироваться "Спутником V".

Колоссальный вызов

Косаченко отметила, что врачи, которые уехали оказывать помощь в посольства РФ в разных странах, столкнулись там с колоссальным вызовом, но достойно ответили на него. "Это вызов для всех врачей, и посольские врачи не исключение, - продолжила она. - Эта помощь, которая оказывается за рубежом, очень разная, разного уровня. Доктора, которые долго работали здесь, в стране, уехали - опытные доктора - в разные лечебные, медицинские учреждения. Сталкиваются там с этой работой".

По словам представителя МИД РФ, один из самых сложных моментов в работе за рубежом был в Японии, когда случилась вспышка заболевания на круизном лайнере Diamond Princess, на борту которого были в том числе россияне. "Вместе с нашими дипломатами держали всю эту ситуацию на контроле, и наш доктор все это на контроле держал, каждого нашего соотечественника, понимая, что могут быть хронически больные люди, могут закончиться медикаменты, нужно как-то скорректировать то лечение, которое они в обычной жизни принимают в такой ситуации", - добавила она.

Российские врачи "стояли жестко" даже в тех странах, где была тяжелая военно-политическая ситуация, отметила Косаченко. "И нашей задачей было тоже не допускать, чтобы были панические настроения, чтобы они понимали, что мы здесь. Нет лекарств - пришлем, найдем пути и дороги. Нет средств защиты - пришлем, найдем пути и дороги", - указала она.

Организация вакцинации

Косаченко обратила внимание, что как только президент РФ Владимир Путин объявил об общенародной, общественной вакцинации, российские диппредставительства за рубежом тут же начали вакцинацию сотрудников, хотя этот процесс и протекал тяжело в условиях локдауна. "Наши дипломаты занимались правовыми основаниям для того, чтобы не было никаких возражений, спекуляций вокруг темы, как "Спутник V" оказался в какой-либо стране. Успешно справились с этим. отказов у нас по доставке вакцины в загранучреждения практически не было. За редким исключением", - подчеркнула представитель дипведомства.

По ее словам, все врачи, которые работали за рубежом, заявляли впоследствии, что в России лучшая в мире система здравоохранения, и пандемия это доказала. "Мы даже не представляем, как можно не позвонить по телефону, когда тебе плохо, и сказать об этом - будь то наша амбулаторная, будь то наша скорая, которая каждую секунду считает, - отметила Косаченко. - А они даже не понимают куда, как в высоко развитых странах. Можно сидеть в приемном отделении три, четыре, шесть часов с переломом. И это за деньги, платно. И не знать, когда ты получишь эту помощь".

20 июня 2021 года в России отмечается День медицинского работника. Этот профессиональный праздник был установлен указом президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1965 годв. Впоследствии он вошел в список праздничных и памятных дат страны, утвержденный указом президиума ВС СССР от 1 октября 1980 года (документ действует по н. в., последние изменения внесены 31 мая 2006 года). В Российской Федерации, как и в Советском Союзе, этот День празднуется ежегодно в третье воскресенье июня.