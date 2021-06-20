Режим повышенной готовности из-за пандемии продлили на Ямале до 31 августа

ТАСС, 20 июня. Режим повышенной готовности, введенный в Ямало-Ненецком автономном округе в марте 2020 года из-за угрозы распространения COVID-19, продлен до 31 августа. В связи с этим власти ужесточили ряд ограничительных мер, сообщила пресс-служба правительства региона в воскресенье.

"Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 31 августа. Гражданам из групп риска и в возрасте старше 65 лет рекомендовано соблюдать самоизоляцию. При выходе из дома ямальцам необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 м, в том числе в общественных местах: магазинах, общественном транспорте, кафе и ресторанах. Сохраняется требование соблюдать масочный режим", - говорится в сообщении.

До 31 августа приостанавливается очное проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий. Заполняемость кафе, ресторанов, фитнес-клубов и спортзалов не должна превышать более 50%. Устанавливается единый режим работы для предприятий общепита - с 06:00 до 23:00.

Заполняемость залов при проведении спортивных и культурных мероприятий устанавливается на уровне 50%. Учреждения сферы молодежной политики и туризма, могут проводить мероприятия в закрытых помещениях при условии заполняемости не более 50% мест и в группах не более 50 человек. Мероприятия, организованные вне помещений, проводятся с ограничением максимального числа участников - 150 человек.

Торжественные мероприятия в честь окончания и начала учебного года в образовательных учреждениях могут быть организованы исключительно в помещениях этих организаций по группам. Заполняемость этих помещений не должна превышать 50% от общей вместимости, обязательно соблюдение дистанции не менее 1,5 м с использованием средств индивидуальной защиты. Дополнительные меры безопасности вводятся при проведении экзаменов и итоговой аттестации в образовательных организациях: рассадка участников устанавливается с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 м в шахматном порядке, за партой может сидеть один человек. В помещениях по возможности рекомендуется установить оборудование для обеззараживания воздуха.

Правительство региона также сообщает, что работодатели должны перевести часть сотрудников, в том числе находящихся в группах риска, на дистанционную работу. Выплаты, назначенные ранее, продлеваются до 31 августа автоматически, без подтверждающих документов. Все изменения вступают в силу 21 июня.

По данным пресс-службы регионального правительства на 19 июня, в ЯНАО с начала пандемии зафиксировано около 40 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 38 тыс. человек выздоровели, 425 умерли.