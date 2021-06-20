Дипломаты и врачи посольств РФ поздравили медработников с профессиональным праздником

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российские дипломаты и врачи в представительствах РФ за рубежом поздравили медицинских работников с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье. Видеозапись с поздравлениями размещена в Telegram-канале МИД РФ.

Послы России в ФРГ и Египте Сергей Нечаев и Георгий Борисенко поблагодарили российских врачей за их работу и самоотверженность. Кроме того, в поздравлении приняли участие врачи посольств РФ в Белоруссии, Японии, Индонезии, Испании, Сербии, Чехии, Таджикистане и Северной Македонии. Медицинские работники отметили, что они провели огромную работу по организации санитарно-эпидемилогических мероприятий и карантинных мер. Главной задачей, по их словам, стало соблюдение строгих мер профилактики, которые позволили избежать массового заражения в посольствах.

Кроме того, врачи посольств РФ в Швейцарии и Великобритании отметили, что прививочная кампания в их посольствах завершается. "С момента начала прививочной кампании мы привили первым компонентом вакцины 120 человек, вторым компонентом 108 человек и можно констатировать, что прививочная кампания в нашем посольстве проходит в завершающей фазе", - указал врач посольства РФ в Великобритании Валерий Самойленко.

В видеозаписи также отмечается, что за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавируса награждены 18 врачей российских загранучреждений и сотрудников поликлиники МИД РФ. Из них шесть человек - орденом Пирогова, 12 человек - медалью Луки Крымского. "В наших здравпунктах, наших медпунктах, медицинских кабинетах работают врачи, их всего у нас 140 здравпунктов. Они находятся на разных континентах, в разных странах с разными климатическими и санитарно-эпидемиологическими условиями. В период пандемии работа наших докторов усложнилась, как и работа всех медиков по всему миру", - сказала в поздравлении начальник отдела лечебно-оздоровительного обеспечения управления делами (департамента) МИД России Алина Косаченко.

20 июня в России отмечается День медицинского работника.