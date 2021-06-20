В НАО ввели обязательную вакцинацию не менее 60% определенных категорий граждан

ТАСС, 20 июня. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) приняли решение об обязательной вакцинации от коронавируса не менее 60% определенных категорий граждан - лиц старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, работников сферы медицины, социального обслуживания, транспорта, правоохранительных органов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

"Принято решение об обязательной вакцинации не менее 60% определенных категорий граждан. Все они подлежат обязательной вакцинации по календарю профилактических прививок, утвержденному приказом Минздрава. В их числе: люди 60 лет и старше, работники медицинских, образовательных организаций, сотрудники многофункциональных центров, организаций социального обслуживания, в том числе их постояльцы", - говорится в сообщении по итогам заседания регионального оперштаба.

В список подлежащих обязательной вакцинации также включены работники с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением, работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных и государственных контрольных органов, лица, работающие вахтовым методом, подлежащие призыву на военную службу, волонтеры, военнослужащие, работники сферы услуг, торговли, государственные гражданские и муниципальные служащие, студенты старше 18 лет. 60% работников данных категорий должны пройти обязательную вакцинацию от COVID-19, решили на оперштабе.

Помимо этого, в округе введены дополнительные меры: бесплатное ПЦР-тестирование жителей, вернувшихся из санаториев и медучреждений по направлению из округа. Работодателям рекомендовано перевести не менее 30% на дистанционную работу, кроме тех, кто привился. В командировки за пределы округа и в села можно отправлять только привитых сотрудников. Культурно-досуговые учреждения можно заполнять не более чем наполовину. Запрещены массовые мероприятия. С 21 июля и по 30 июля закроют детские игровые комнаты.

В ходе заседания оперштаба губернатор округа Юрий Бездудный поручил проработать правовую основу вопроса о закреплении нормы, чтобы всем привившимся предоставляли отгул на работе.

На 19 июня в НАО выявлено 1 150 заразившихся коронавирусом при населения региона около 44 тыс. жителей, прирост за сутки - пять человек. Выздоровели 1 113 человек, умерли четыре.