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Пандемия COVID-19
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В Петербурге впервые с 20 февраля выявили больше 1 тыс. заразившихся за сутки

В городе зафиксировали 1 019 случаев инфицирования

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге за сутки возросло на 1 019. В городе выявили больше 1 тыс. заболевших за один день впервые с 20 февраля, следует из опубликованных в воскресенье данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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Днем ранее в городе сообщили о 996 инфицированных. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге заразились 457 355 человек, или примерно 8,5% населения.

Вылечились, по информации штаба, 439 человек за сутки, за все время выздоровели 428 695. Продолжают лечение 13 319 человек. 

За сутки в регионе зарегистрировали 73 смерти. Всего с начала пандемии в городе умер 15 341 человек, следует из сообщения штаба.

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