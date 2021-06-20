Кабмин выделил более 55 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 55,3 млрд рублей на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.

"Правительство продолжает оказывать поддержку малообеспеченным семьям. Свыше 55,3 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2021 году на данную меру поддержки уже было направлено 199 млрд рублей. Необходимость выделения дополнительного финансирования обусловлена новым порядком предоставления выплат, отметили в кабмине. "Теперь в зависимости от ситуации в семье их размер может быть равен не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка", - сообщили в пресс-службе.

Вопрос о выделении средств на выплаты семьям с детьми был рассмотрен на заседании правительства 17 июня.

Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет были введены указом президента Владимира Путина в 2020 году. Их получают семьи с низкими доходами. В майском послании Федеральному собранию Путин поручил сделать такую поддержку еще более адресной. В связи с этим были усовершенствованы правила предоставления выплат.