Церемония передачи останков генерала Гюдена пройдет 23 июня в Музее войны 1812 года

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Церемония передачи останков соратника императора Наполеона генерала Шарля Этьена Гюдена, обнаруженных в 2019 году в Смоленске во время археологической экспедиции, состоится в Музее Отечественной войны 1812 года в среду, 23 июня, после чего их перевезут в посольство Франции в Москве. Об этом в среду сообщил ТАСС президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский.

"Российская академия наук передаст в среду Фонду останки генерала Гюдена в Музее Отечественной войны 1812 года. Там его тело будет положено в гроб и перевезено во французское посольство", - сообщил Малиновский. В посольстве на гробе будет поставлена консульская пломба. "После двух лет переговоров тело генерала Гюдена вернется во Францию этим летом", - добавил Малиновский.

Археологическая экспедиция в Смоленске проходила в 2019 году под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Организаторами экспедиции выступили Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и Российское военно-историческое общество. Перезахоронение останков, приуроченное к 200-летию со дня смерти Наполеона, должно было состояться в Париже 5 мая 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса приготовления к церемонии были вновь приостановлены.

Сезар Шарль Этьен Гюден де ла Саблонньер родился 13 февраля 1768 года, учился в Бриеннской военной школе (Франция) вместе с Наполеоном Бонапартом. Во время русской кампании 1812 года участвовал в Смоленском сражении. В ходе боя при Валутиной горе взрывом пушечного ядра ему оторвало левую ногу, правая была повреждена осколками.

Место захоронения Гюдена считалось утраченным. Сохранились многочисленные рассказы очевидцев, однако установить его точно не было возможности. Раскопки, проведенные в наши дни, помогли определись место захоронения генерала.