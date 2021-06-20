В акватории Ялты на три дня продлили запрет на купание в море

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Запрет на купание в Черном море в акватории Ялты, где в пятницу прошли сильные дожди, что стало причиной подтопления, будет действовать еще по меньшей мере три дня. Об этом в воскресенье сообщили в правительстве Крыма.

Потоп после аномальных дождей в Крыму.

Потоп после аномальных дождей в Крыму. Главное

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"Купание в море категорически запрещено. Трое суток, как минимум", - говорится в сообщении.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей.

В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа.