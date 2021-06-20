{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

У нескольких детей в "Артеке" подтвердили коронавирус

Их доставили на лечение в детскую инфекционную больницу Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция выявлена у нескольких детей, находящихся на отдыхе в Международном детском центре "Артек" в Крыму. Об этом в воскресенье сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В "Артеке", к сожалению, выявлены единичные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией <…> Небольшое количество детей. Всем оказана соответствующая помощь. Все дети в хорошем состоянии, нет тяжелых, пневмонии пока не выявлено, небольшие признаки заболевания по типу ОРВИ", - сказал замминистра.

Лясковский отметил, что Роспотребнадзор провел эпидрасследование, по результатам которого принято решение поместить контактных в обсерватор. "Если все отрицательно, все будут возвращены либо в "Артек", либо домой", - отметил представитель Минздрава.

Заразившиеся, по словам Лясковского, находятся на лечении в детской инфекционной больнице Симферополя, контактные - в санатории "Прибой" и больнице Армянска, где открыты койки для обсервации.

"Очень быстро отреагировали, Роспотребнадзор держит на контроле. Обследовали все помещения, проводится дезобработка силами сотрудников лагеря, пока все нормально", - сказал заместитель министра. Он отметил, что в случае если коронавирус не получит дальнейшего распространения, "Артек" продолжит принимать детей. 

В свою очередь в пресс-службе "Артека" ТАСС сообщили, что текущая ситуация в детском центре на его работу не повлияла, он продолжает функционировать в штатном режиме. 

О ситуации в регионе 

С 1 марта в Крыму отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешены выставки и банкеты. Под запретом находятся массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование. 

С начала пандемии в регионе выявили около 46 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 40 тыс. человек, умерли около 1,5 тыс. На лечении находятся свыше 2 тыс. пациентов.

Теги
РоссияКрымПандемия COVID-19
Ситуация в Крыму после сильных ливней
В Керчи восстановят работу инфраструктурных объектов до конца дня 20 июня
Специальная комиссия уже приступила к оценке ущерба, нанесенного стихией жителям
Читать полностью