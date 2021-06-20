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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Мешающие уборке улиц Ялты машины эвакуируют на территорию порта

Для возврата автомобилей владельцы должны обратиться в ГИБДД

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Автомобили, оставленные владельцами на улицах Ялты и мешающие уборке города, подтопленного в результате сильных дождей, будут эвакуированы на территорию Ялтинского грузового порта. Об этом в воскресенье сообщается в Instagram администрации города.

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"Транспортные средства, которые мешают проезду специализированной техники, производящей уборку городских улиц, будут эвакуированы на территорию Ялтинского грузового порта", - говорится в сообщении. Для возврата автомобиля собственникам необходимо будет обратиться в ГИБДД с соответствующими документами.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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