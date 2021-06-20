В Коми вновь могут ввести ограничения из-за COVID-19

СЫКТЫВКАР, 20 июня. /ТАСС/. Республика Коми может вновь войти в период ограничений из-за стремительного роста числа заболевших коронавирусной инфекцией и ничтожно малого числа привитых. Об этом сообщил в воскресенье глава региона Владимир Уйба, который сам находится на лечении от COVID-19 в республиканской инфекционной больнице.

"По цифрам: мы плохо прививаемся. На сегодня мы привили 114 356 человек, это очень мало. За несколько дней всего три тысячи привитых - это недопустимо мало. Мы можем войти в период экономических санкций, когда вынуждены будем останавливать экономику, закрывать торговые центры, сферу услуг, потому что по-другому не сможем остановить инфекцию. Мы должны либо активно прививаться, либо вводить ограничения. Ограничения - это смерть экономики, мы категорически этого не допускаем, но все зависит от нас с вами", - сказал глава региона в видеообращении к населению, которое он вновь записал из больничной палаты и разместил на своей странице соцсети "ВКонтакте".

Руководитель региона привел данные по заболевшим - 76 заразившихся коронавирусом за сутки (данные за 19 июня). "Антилидеры [по числу заболевших] - Сыктывкар и Ухта. На сегодня заболевших 45 022 человек, а выздоровели за сутки всего 39. Поэтому надо руководителям учреждений, предприятий максимально брать активность и работу по прививкам на себя", - сказал глава Коми.

Он объяснил также многочисленные вопросы, как глава региона, который прививался дважды и соблюдал меры предосторожности, все-таки заболел. "Это очень сложная нелинейная инфекция, пока еще плохо изученная. Единственное, какой можно сделать вывод - он в том, что человек привитый переносит даже повторное заболевание легче и без тяжелых последствий, это совершенно точно. Вирус мутирует, поэтому, к сожалению, иммунитет от первичных прививок может быть недостаточен, чтобы обезопасить на 100% от повторного заболевания. Но, повторяю: оно будет протекать более легко", - сказал глава Коми.

На 20 июня в Коми выявлено 45 105 заразившихся коронавирусом, в том числе за сутки - 85 человек. Выздоровели 43 787 человек, умерли 978, в том числе трое умерших за сутки, за 19 июня - четверо умерших. В период же со 2 по 18 июня в регионе не фиксировались летальные случаи от коронавируса.