Чернышенко: разработки ученых-медиков помогают спасать миллионы жизней

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Инновационные разработки отечественных ученых-медиков помогают практикующим врачам спасать миллионы жизней, отметил в своем поздравлении ко Дню медицинского работника вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

"Сегодня страна отмечает День медицинского работника. Это повод еще раз высказать безмерную благодарность людям, ставшим главными героями современности, - врачам, младшему медицинскому персоналу российских больниц и поликлиник, работникам скорой [помощи] и персоналу лабораторий. В этот день Года науки и технологий хочется особо отметить достижения ученых-медиков. Они ежедневно трудятся в научно-исследовательских центрах страны и в исследовательских лабораториях медицинских вузов, находят решения, помогающие практикующим врачам спасать миллионы жизней", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы вице-премьера.

По словам Чернышенко, российские ученые достигли высоких результатов в области исследований головного мозга, нервных тканей, онкологии, кардиологии, генетики, фармакологии, а также функциональной, ультразвуковой и лучевой диагностики. Как отметил вице-премьер, разработка и запуск в производство четырех вакцин от коронавируса подтвердили суверенитет страны в области биологической безопасности и одновременно свидетельствуют, что система управления медицинской наукой в России развивается в верном направлении. По мнению Чернышенко, пандемия стала не только испытанием для системы здравоохранения, но и мощнейшим стимулом для развития медицинской науки.

Вице-премьер также отметил, что инновационные разработки Научного центра неврологии и Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН, Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского, Томского национального исследовательского медицинского центра РАН, Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины отмечены на мировом уровне. Особо вице-премьер отметил Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

"Научный поиск в медицине требует таланта, самоотдачи, высочайших стандартов этики. И при этом способности к мобилизации всех сил на решение неотложных практических задач. Сейчас ведущие ученые-медики выполняют еще и важную просветительскую миссию - их выступления в СМИ помогают обществу находить твердые ориентиры в потоке недостоверной информации. Я уверен, что их авторитет и личный пример помогут тысячам людей развеять предрассудки, принять своевременное решение, сохранить здоровье", - сказал вице-премьер.

Особое место в развитии медицинской науки занимает и подготовка молодых специалистов. Как отметил Чернышенко, за счет перехода на качественно новый уровень преподавания, оснащения студенческих лабораторий новейшим оборудованием и мер поддержки со стороны правительства РФ в рамках нацпроекта "Наука и университеты" в стране увеличивается количество молодых ученых, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки.

О Дне медицинского работника

День медицинского работника, отмечаемый в третье воскресенье июня, был установлен указом президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1965 года. Впоследствии он вошел в список праздничных и памятных дат страны, утвержденный указом президиума ВС СССР от 1 октября 1980 года (документ действует по настоящее время, последние изменения внесены 31 мая 2006 года).