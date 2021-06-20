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Ситуация в Крыму после сильных ливней
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В Керчи восстановят работу инфраструктурных объектов до конца дня 20 июня

Специальная комиссия уже приступила к оценке ущерба, нанесенного стихией жителям

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Восстановительные работы в Керчи, где в четверг выпала двухмесячная норма осадков, что спровоцировало масштабные подтопления, позволят к концу дня возобновить работу инфраструктурных объектов города. Об этом сообщил журналистам председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

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"Работы продолжаются самым активным образом. На контроле все мероприятия, которые позволят в ближайшее время, буквально к концу дня, завершить работы, связанные с полным обеспечением всех инфраструктурных объектов и в целом всей жизнедеятельности города Керчи", - сказал Гоцанюк.

По словам председателя совмина, в городе остаются не подключенными к энергоснабжению только те дома, которые еще нуждаются в просушке. Водоснабжение осуществляется в полном объеме, при этом качество воды дважды в сутки проверяют специалисты водоканала и Роспотребнадзора. В подтопленных дворах и подвалах продолжается откачка воды мотопомпами. При этом ведется обработка подвальных помещений дезсредствами.

Гоцанют отметил, что созданная властями комиссия уже приступила к оценке ущерба, нанесенного стихией жителям. В Керчи составлено 167 актов, в Ленинском районе -103, в Кировском - 33.

Ликвидация последствий

Глава администрации города Сергей Бороздин в свою очередь отметил, что власти планируют расчистить город после ливня в течение недели. 

"Планируем за неделю город отчистить от последствий стихии, и еще одна неделя у нас будет, будем дорабатывать по общественным зонам", - сказал Бороздин. 

Над ликвидацией последствий непогоды, по словам главы администрации, работают около 1 тыс. человек, задействовано 65 единиц техники. Работы ведутся в трех районах города.

В новость были внесены изменения (12:29) - добавлены подробности

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