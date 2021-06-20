В Белгородской области район-лидер по вакцинации объявили свободным от COVID-19

ТАСС, 20 июня. Краснояружский район Белгородской области, где привиты 56% взрослого населения, объявлен свободным от ковида. Здесь на протяжении почти трех недель не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе правительства региона.

"Краснояружский район Белгородской области - территория, полностью свободная от COVID-19. С 1 по 19 июня здесь не зарегистрировано ни одного человека, заболевшего коронавирусной инфекцией. Муниципалитет является лидером по количеству вакцинированных: 56% взрослого населения привиты двумя компонентами вакцины", - сообщили в пресс-службе.

По данным правительства региона, сейчас в области работают 77 прививочных площадок и 82 мобильные бригады. Кроме того, мобильные пункты вакцинации в выходные дни устанавливаются в парках Белгорода, где прививку может сделать любой желающий при наличии паспорта и полиса. Пункты вакцинации открыты также в университетах, торговых центрах и в православном монастыре.

Белгородская область занимает второе место в России по темпам вакцинации взрослого населения от COVID-19, уступая только Чукотскому автономному округу. В общей сложности в регионе оба компонента вакцины получили более 285 тыс. человек, один компонент - более 386 тыс. пациентов.