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Гинцбург заявил, что "Спутник V" защищает от всех известных штаммов коронавируса

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург Артем Геодакян/ТАСС
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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Антитела, вырабатываемые после использования вакцины от коронавируса "Спутник V", защищают от всех известных штаммов ковида. Об этом заявил в воскресенье глава разработавшего вакцину Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу "Россия-1".

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"Антитела, которые получаются в результате использования "Спутника V", защищают от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная с британского и кончая, соответственно, штаммом "дельта", индийским [штаммом]", - сказал он.

По мнению Гинцбурга, не желающие прививаться от ковида россияне "начинают играть с данным вирусом в рулетку". "Вероятность того, что он (человек - прим. ТАСС) проиграет, составляет до 10%", - отметил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 178,2 млн человек, более 3,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 316 826 случаев заражения, выздоровели 4 869 972 человека, умер 129 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииГинцбург, Александр Леонидович
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